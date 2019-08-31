شاهد.. كيف يقضى محمد بن سلمان يومه

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متابعات - أمينة عبد العال

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ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

بن سلمان

تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الأمريكية، عن كيفية قضائه أوقاته بين العمل والراحة.

وبالرغم من أن اللقاء كان العام الماضي إلا أن رواد مواقع التواصل أعادوا مشاركته بالتزامن مع ذكرى عيد ميلاده، وسألت المذيعة ولي العهد العديد من الأسئلة، وكان منها، هل تقضي وقتك هنا طوال الليل؟ فأجاب غالبًا، فجميع الوزراء المحبين للعمل كانوا يمضون لياليهم هنا في هذه المكاتب، لذا أنا أعتذر إن بدت فوضوية قليلاً، فأجابت المذيعة هذا ليس مكتبًا فوضويًا.

وقالت خلال مقطع، نشره مركز التواصل الحكومي، إن الأمير يقضي معظم الأمسيات في قصر عرقة في الرياض، حيث لا يرتدي غطاء الرأس التقليدي الشماغ.

وسألته حتى أى ساعة من الصباح أنت تعمل هنا؟ فأجاب ولي العهد أنا هنا من الظهر حتى وقت متأخر من الليل.

وأضافت مذيعة البرنامج أن ولي العهد نقل لنا أن والده الملك سلمان البالغ من العمر 82 عامًا، يوجد في مكان ما في الطابق العلوي، حيث يكلف ولي العهد بالأعمال اليومية.

وأضافت: “رافقنا محمد بن سلمان في الساعة التاسعة مساء إلى اجتماع حول صندوق الاستثمارات العامة، ضمن خطة الأمير محمد بن سلمان في إعادة بناء المملكة، ويطلق على هذه الخطة رؤية 2030، سوف ينمو صندوق الاستثمارات العامة ويصل إلى 2 تريليون دولار، فالرجال في هذه الغرفة يتحدثون عن كيفية الاستثمار فيه، حيث قاموا مؤخرًا باستثمار 3.5 مليار دولار في شركة أوبر.

وختمت المذيعة بقولها: “إذا نجحت رهانات كهذه ستنصب في خزينة المملكة عوائد ضخمة، ليس فقط عوائد من النفط”.

 

 


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