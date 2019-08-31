» بالفيديو.. فنانة شهيرة تستأصل ثدييها بالخطأ

31 أغسطس 2019 - 12:45 م

كشف الفنان سمير صبري، تفاصيل جديدة خاصة عن الفنانة الراحلة شادية، خلال ندوة أقيمت بـ"قصر السينما".

وأوضح أنّ الفنانة الراحلة اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بعدما تعرضت لصدمتين قويتين في حياتها، لافتاً إلى أنّ الصدمة الأولى أن حلم حياتها بالإنجاب لم يتحقق، إذ حملت ثلاث مرات من زوجها الفنان صلاح ذو الفقار، لكن الحمل لم يكن يكتمل.

وأشار إلى أنّ شادية كانت تعتبر شقيقها بمثابة ابن لها، لكنها صدمت بوفاته المفاجئة.

أما الصدمة الثانية، فكان تشخيص الأطباء لها بأنها مصابة بسرطان الثدي، وبالفعل قامت باستئصال ثدييها، لكنها بعد ذلك اكتشفت أنها لم تكن مصابة بهذا المرض، وأن التشخيص كان خاطئاً.