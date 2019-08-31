بشرى سارة من التضامن لأصحاب المعاشات

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متابعات - أمينة عبد العال

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وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التامين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارًا من غد الأحد الموافق الأول من سبتمبر لعدد 4 .9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه ، مؤكده على ضرورة تيسير عمليات الصرف  من المنافذ المختلفة  .

وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M   و منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من صباح الاحد الأول من سبتمبر ، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية  6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك  وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 سبتمبر.

وأكد محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي أنه قد تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كل المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات .


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