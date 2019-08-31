حالته حرجه.. عمرو زكي يدخل في غيبوبة

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اللاعب عمرو زكي
اللاعب عمرو زكي

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حادث

تن

عمرو زكى

الساحل الشمالى

كشف صابر زكي، شقيق اللاعب عمرو زكي، الحالة الصحية لشقيقه بعد تعرضه لحادث على طريق الساحل الشمالي.

وأوضح "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، أن حالة "عمرو" في تحسن كبير، وصحته أفضل من الأمس، موضحًا أنهم في انتظار طبيب المخ والأعصاب حتى يطمأنهم على الجرح الموجود بالرأس والذي استلزم 40 غرزة.

وأكد شقيق اللاعب عمرو زكي، "الحادث قضاء وقدر.. وموضوع سرعة".

وقد كشف الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين المركزي، طبيعة إصابة عمرو زكي، إثر تعرضه لحادث سيارة مروع صباح أمس الجمعة، على طريق الساحل الشمالي. يذكر أن عمرو زكي صاحب الـ36 عامًا اعتزل عالم كرة القدم في عام 2015، وتُوج مع منتخب مصر ببطولتي كأس الأمم الأفريقية في عامي 2006 و2008.

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