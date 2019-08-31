  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر04:01 م
بحث متقدم
أحمد الشيخ وخطيبته

طليقة نجم الأهلي بعد خطوبته بأخرى:«أنا زي الفل»

إخوان

مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

أرشيفية

جريمة بشعة.. يقطع عضوه الذكري انتقامًا للشرف

ارشيفية

اختطاف واغتصاب ابنة مسئول بالقصر الملكي

هتلر

الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»: هتلر كان بريئًا

بن سلمان

فيديو نادر لولى العهد السعودي

اللاعب عمرو زكي

حالته حرجه.. عمرو زكي يدخل في غيبوبة

الفتاة

فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها لحين ظهور الزوج المناسب

زعماء الدول الثلاث

قطر تنضم للسعودية والإمارات في هذا الأمر

المعاشات

بشرى سارة من التضامن لأصحاب المعاشات

بعد قرصنة الحساب..

الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»: هتلر كان بريئًا

الصفحة الأخيرة

هتلر
هتلر

علي محمود

أخبار متعلقة
#

خطأ فادح لـ"تويتر".. واعتذار عن هذا الأمر

#

تعليق غير متوقع من "علاء مبارك" على خسارة المنتخب

#

رقصة ساخنة لـ«رانيا يوسف» بفستان قصير تشعل «تويتر»

#

«فيسبوك» تجري تصويتا على تنحي «مارك زوكربيرج»

تعرض حساب "جاك دورسي"، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، للاختراق، حيث أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات أخرى يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين متابع.

وقال موقع "تويتر" في تغريدة، إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.

وجاء في إحدى التغريدات التي نُشرت على حساب دورسي بعد قرصنته، أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئًا، بينما احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأميركيين من أصل إفريقي واليهود.

كما ظهرت على صفحته الرسمية، تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر "تويتر".

وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب، تم حذف التغريدات المسيئة.

وهبط سعر سهم "تويتر" بأقل من واحد في المائة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "شعلان" يكشف آخر تطورات إعادة ترميم معهد الأورام
» «تركي» يمنح شابًا سعوديًا منزلًا ويعده بإيجاد زوجة له
» السلطات تقبض على الكوبرا القاتلة
» حادث مروع.. سقوط جسر سكة حديد على شاحنة (فيديو)
» بالفيديو.. فنانة شهيرة تستأصل ثدييها بالخطأ
» السعودية تحذر رعاياها من زيارة هذه الأماكن
» حادث طائرة مروّع يقتل فنّانين وابنهما
» السعودية تنافس بـ"المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا
» الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وبيرنلي بـ"البريميرليج"
» تفاصيل مثيرة.. العثور على ربة منزل وطفلها داخل صبة خرسانية
» "مجهزتش الأكل" فمزق بطنها في الشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح