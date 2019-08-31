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أردوغان: لا نطمع في أراضي سوريا والعراق بل نحمي أرضنا

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أردوغان
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أحمد سالم – وكالات

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أردوغان

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا تضمر أي أطماع في أي شبر من أراضي الدول الأخرى، مشددًا رغم ذلك أن تركيا لن تدخر جهدا في حماية نفسها من أطماع الآخرين.

وقال أردوغان على هامش احتفالية "عيد النصر" في تركيا اليوم أن "الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وكافة أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق الجمهورية التركية إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة".

وأضاف: "لكننا في الوقت نفسه، لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيدي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية، والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا".

وأشار أردوغان إلى أن الشعب التركي لن ينعم بالطمأنينة "ما دامت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر".

وكان متظاهرون سوريون في إدلب شمال غربي سوريا، قد أحرقوا أمس الجمعة صورة أردوغان للتعبير عن رفضهم موقف أنقرة تجاه التطورات على الحدود السورية التركية.

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