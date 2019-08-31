أبو شقة: لا مكان لمن يشكك في الحزب

وأكد أن الحزب لا يغلق الباب فى وجه أحد طالما الجميع ملتزم بقواعد ومبادئ الوفد، وعكس ذلك لا يمكن الجلوس معه، فإذا التزم الجميع منهم بذلك لم يتأخر الحزب فى ذلك، أما إذا استمر أحد فى التشكيك فى قيادات الحزب، أو العمل على تشويه صورة الحزب لم يكن له مكان .

تعليقا على دعوته عدد من الوفديين لعقد لقاء غدًا؛ لمناقشة عدد من الأمور ولتوضيح كل الحقائق ، التى يروجها البعض ضد الحزب، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الهدف مع الحوار مع جبهة تصحيح المسار، وأبناء الوفد، غدا هو التناقش ولم الشمل أبناء الحزب، وذلك لإعلاء مصلحة الحزب على المصالح الخاصة.