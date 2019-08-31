  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
أرشيفية

بمرتب 5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 4264 وظيفة

لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة.. تحذير شديد اللهجة من«بن سلمان»

السيسي وأمير الكويت

السيسي يبدأ زيارة رسمية للكويت تستغرق يومين

أرشيفية

الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الدولار

الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل هذا الرقم

الملك عبدالله وبن سلمان

فيديو.. الملك عبدالله يتنبأ باعتلاء «بن سلمان» العرش

أمين الشرطة بعد طعنه

شاهد.. لحظة الاعتداء على أمين شرطة بالزمالك

فايلر

تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة السويسري «فايلر»

أرشيفية

جريمة بشعة.. يقطع عضوه الذكري انتقامًا للشرف

إخوان

مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة السويسري «فايلر»

الرياضة

فايلر
فايلر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«أبياه» يعلن تشكيل غانا أمام غينيا بيساو

#

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الداخلية

#

«بوطيب» يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

#

«بوطيب» يقود هجوم الزمالك أمام المصري

المصريون

الاهلى

فايلر

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تشكيل الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق، ليتأكد رحيل محمد يوسف المدرب العام عن الفريق.

وتعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع فايلر ليتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا لمارتن لاسارتي.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن لجنة التخطيط، أعلنت تشكيل الجهاز المعاون لفايلر بعد اعتماد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

ومن المقرر أن يصطحب فايلر 3 مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب حراس مرمى – مخطط أحمال)، بجانب استمرار سامي قمصان كمدرب مساعد، وسيد عبدالحفيظ مديرا للكرة.

ومن المنتظر أن يتولى السويسري ديفيد سيسا، سيتولى منصب المدرب العام بالجهاز الفني الجديد، على أن يتواجد السويسري توماس بنجيلي مخططا للأحمال، بجانب ميشل مدرب حراس المرمى.

وأكدت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة طه إسماعيل أن الجهاز الفني للأهلي سوف يبدأ مهام عمله بعد غدا الإثنين.

وبالتالي تأكد رحيل محمد يوسف المدرب العام والذي كان يشغل منصب المدير الفني المؤقت عن الجهاز الفني الجديد للأهلي، بجانب طارق سليمان مدرب حراس المرمى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ونابولي
» مقتل وإصابة العشرات من قوات الإصلاح في اليمن
» مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»
» برشلونة يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أوساسونا
» شاهد.. لحظة تفكيك قنبلة أمام محطة قطارات أسوان
» صحفي إسرائيلي يثير غضب السعوديين بهذه الرسالة
» قتيل و6 مصابين بحادث طعن في فرنسا
» ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا للإسماعيلي
» أمريكا تحدد موعد محاكمة المتهمين في أحداث 11 سبتمبر
» مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية
» مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح