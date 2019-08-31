  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:32 م
بحث متقدم
أرشيفية

بمرتب 5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 4264 وظيفة

لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة.. تحذير شديد اللهجة من«بن سلمان»

السيسي وأمير الكويت

السيسي يبدأ زيارة رسمية للكويت تستغرق يومين

أرشيفية

الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الدولار

الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل هذا الرقم

الملك عبدالله وبن سلمان

فيديو.. الملك عبدالله يتنبأ باعتلاء «بن سلمان» العرش

أمين الشرطة بعد طعنه

شاهد.. لحظة الاعتداء على أمين شرطة بالزمالك

فايلر

تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة السويسري «فايلر»

أرشيفية

جريمة بشعة.. يقطع عضوه الذكري انتقامًا للشرف

إخوان

مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى

قضايا وحوادث

الإعلامي مدحت عيسى
الإعلامي مدحت عيسى

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

#

شاهد.. إشادة إسرائيلية رسمية بـ«إبراهيم عيسى»

#

موسى : اليوم سوف تشهد مصر حدث عالمي

#

بالفيديو.. عبد الحميد لـ"الديهي" : "اهدي و افتكر اللي حصلك"

التليفزيون المصرى

الإعلامي مدحت عيسى

قررت النيابة العامة الاستئناف اليوم السبت، الاستئناف على قرار إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بقضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن النظام المصري، على إثر تغريدات ساخرة له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قرر اليوم السبت، إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى المذيع بالتليفزيون المصري، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.


وكانت قوة من وزارة الداخلية ألقت القبض على "عيسى" من منزله بمدينة 6أكتوبر، الثلاثاء الماضي، وتم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.


ويبلغ مدحت عيسي 42 سنة، وهو من مواليد مدينة السويس، ويعمل مذيع في القناة الرابعة المحلية بالتليفزيون المصري، والتي كان يقدم فيها أحد البرامج الثقافية، كما أنه عمل مذيع سابق بقناتي "الغد العربي" و"إم بي سي مصر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ونابولي
» مقتل وإصابة العشرات من قوات الإصلاح في اليمن
» مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»
» برشلونة يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أوساسونا
» شاهد.. لحظة تفكيك قنبلة أمام محطة قطارات أسوان
» صحفي إسرائيلي يثير غضب السعوديين بهذه الرسالة
» قتيل و6 مصابين بحادث طعن في فرنسا
» ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا للإسماعيلي
» أمريكا تحدد موعد محاكمة المتهمين في أحداث 11 سبتمبر
» مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية
» مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح