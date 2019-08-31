فيديو.. الملك عبدالله يتنبأ باعتلاء «بن سلمان» العرش

31 أغسطس 2019 - 05:01 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وهو يؤدي القسم أمام الملك السعودي الراحل عبدالله، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

حيث وقف الأمير محمد بن سلمان أمام الملك عبد الله، عام 2014 مؤديا القسم المعتاد في تولي مناصب قيادية في الدولة بعد تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء.

وبعد أن ختم الأمير محمد بن سلمان القسم قال له الملك عبدالله: “الله يوفقك لخدمة دينك ووطنك وأمتك العربية والإسلامية”.

وأضاف الملك عبدالله داعياً للأمير محمد بن سلمان : ” إن شاء الله تحكم أرضك” .