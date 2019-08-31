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حبس عاطلين اغتصبا 3 أطفال بالدقي

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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نيابة الدقي

عاطلين

هتك غ=عرض

أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، حبس عاطلين يتراوح أعمارهما بين 19 و24 عامًا، بعد استدراج 3 أطفال من منطقة السيدة زينب لمنطقة الدقي ويتراوح أعمارهم بين الـ 15 و16 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بإيداع الـ 3 أطفال، والتي تم هتك عرضهم من شابين عاطلين يبلغ أعمارهما بين 19 و24 عامًا، في التسول بأحد مناطق الدقي، في دار رعاية للعناية والإهتمام، وذلك في انتظار تقرير البحث الإجتماعي عن حالتهم الأسرية، وإذا كان لديهم أسرة أم لا، فيما أمرت في وقت سابق لعرضهم على الطب الشرعي، للكشف عليهما وكتابة تقرير واف عن حالتهم.


وبدأت نيابة الدقي بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قيام شابين يبلغ أعمارهما بين 19 و 24 عامًا باستخدام 3 أطفال أعمارهم ما بين 15 و16 عامًا، في التسول بأحد مناطق الدقي.


وتعود بداية الواقعة، بقيام شابين باستدراج أطفال من منطقة السيدة زينب، لاستخدامهم لجرائم التسول، وفي أحد الأيام أخذوا الـ3 أطفال من السيدة زينب حتى منطقة الدقي، وقام الأطفال بمسح العربات المارة والتسول، وبعد انتهاء اليوم، أخذا المبالغ التي تم جمعها بالقوة، لمنطقة كوبري الخشب وقاما بشراء المخدرات وبصحبتهما الأطفال، وفي أثناء ذلك وضع الشابين مادة مخدرة في السجائر للأطفال وعقب نومهم قاما بهتك عرضهم.


وعندما استفاقوا في صباح اليوم التالي، ذهب الأطفال لأحد المواطنين بالمنطقة لإبلاغه على الفور.

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