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مانشستر يونايتد يتعادل إيجابيًا مع ساوثهامبتون

الرياضة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أمير سعد

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المصريون

ساوثهامبتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء ساوثهامبتون مع مانشستر يونايتد فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "سانت مارى"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عن طريق دانييل جيمس فى الدقيقة العاشرة، قبل أن ينجح فيسترجارد في إدراك التعادل لأصحاب الأرض فى الدقيقة 58 من عمر المباراة، ولعب ساوثهامبتون بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 73 بعد طرد لاعبه كيفين دانسو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 5 نقاط فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 4 نقاط فى المركز الـ16.


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