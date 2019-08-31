  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:32 م
بحث متقدم
أرشيفية

بمرتب 5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 4264 وظيفة

لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة.. تحذير شديد اللهجة من«بن سلمان»

السيسي وأمير الكويت

السيسي يبدأ زيارة رسمية للكويت تستغرق يومين

أرشيفية

الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الدولار

الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل هذا الرقم

الملك عبدالله وبن سلمان

فيديو.. الملك عبدالله يتنبأ باعتلاء «بن سلمان» العرش

أمين الشرطة بعد طعنه

شاهد.. لحظة الاعتداء على أمين شرطة بالزمالك

فايلر

تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة السويسري «فايلر»

أرشيفية

جريمة بشعة.. يقطع عضوه الذكري انتقامًا للشرف

إخوان

مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

الإيراني بطل العالم في الجودو يطلب اللجوء لألمانيا

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني بنيران مسلحين

#

مسن يقتحم مباراة بكأس العالم عاريًا

#

بالأرقام.. "صلاح" في التشكيل الأغلى فى العالم

#

تركيا تقهر بطل العالم وتتصدر مجموعتها بتصفيات أوروبا

الايراني

الجودو

مولوي

صرح رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزير بأن بطل العالم للجودو الإيراني سعيد مولوي، قدم طلب لجوء هو وعائلته في ألمانيا.
وخسر مولوي البالغ 27 عاما وبطل العالم عام 2018، نزال الدور نصف النهائي لبطولة العالم للجودو لفئة ما دون 81 كغ أمام البلجيكي ماتياس كاس الذي حقق الفضية لاحقا بعد خسارته في النهائي أمام الإسرائيلي ساغي موكي المتوّج بالذهبية.

وذكرت العديد من التقارير بأن مولوي أُرغم على الخسارة في نصف النهائي لتجنب مواجهة الإسرائيلي موكي في النهائي، وهو ما تمنعه السلطات الإيرانية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للجودو إنه يدعم مولوي ويتمنى أن ينافس في بطولة العالم للجودو عام 2020 بصفة رياضي لاجئ.

كما خسر مولوي مباراته الأخيرة في بطولة العالم عندما تنافس على الميدالية البرونزية مع الجورجي لوكا ماسورادزي.
وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو بطولة العالم للجودو 2019 بالفترة بين 25 أغسطس الجاري و1 سبتمبر المقبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ونابولي
» مقتل وإصابة العشرات من قوات الإصلاح في اليمن
» مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»
» برشلونة يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أوساسونا
» شاهد.. لحظة تفكيك قنبلة أمام محطة قطارات أسوان
» صحفي إسرائيلي يثير غضب السعوديين بهذه الرسالة
» قتيل و6 مصابين بحادث طعن في فرنسا
» ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا للإسماعيلي
» أمريكا تحدد موعد محاكمة المتهمين في أحداث 11 سبتمبر
» مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية
» مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح