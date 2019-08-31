الإيراني بطل العالم في الجودو يطلب اللجوء لألمانيا

31 أغسطس 2019 - 05:17 م

صرح رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزير بأن بطل العالم للجودو الإيراني سعيد مولوي، قدم طلب لجوء هو وعائلته في ألمانيا.





وخسر مولوي البالغ 27 عاما وبطل العالم عام 2018، نزال الدور نصف النهائي لبطولة العالم للجودو لفئة ما دون 81 كغ أمام البلجيكي ماتياس كاس الذي حقق الفضية لاحقا بعد خسارته في النهائي أمام الإسرائيلي ساغي موكي المتوّج بالذهبية.





وذكرت العديد من التقارير بأن مولوي أُرغم على الخسارة في نصف النهائي لتجنب مواجهة الإسرائيلي موكي في النهائي، وهو ما تمنعه السلطات الإيرانية.





وقال رئيس الاتحاد الدولي للجودو إنه يدعم مولوي ويتمنى أن ينافس في بطولة العالم للجودو عام 2020 بصفة رياضي لاجئ.





كما خسر مولوي مباراته الأخيرة في بطولة العالم عندما تنافس على الميدالية البرونزية مع الجورجي لوكا ماسورادزي.





