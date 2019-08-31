برلماني: نشر ثقافة ركوب الدراجات يحل المشكلة المرورية

31 أغسطس 2019 - 05:26 م

أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتوجه الدولة لنشر ثقافة ركوب الدراجات بين المصريين، مشيرا الى انها تحقق العديد من المنافع، على رأسها تحسين صحة المصريين حيث تعتبر رياضة يومية.









واضاف محمد عبد الله زين الدين، فى بيان صحفى له ان التوجه الى ركوب الدراجات يحل جزءا كبيرا من الازمة المرورية لصغر حجمها، بالاضافة الى التخفيف من التلوث الهوائي الناتج عن احتراق وقود السيارات، واوضح انه يمكن اضافة قيمة اقتصادية كبيرة في حالة التوجه لتصنيع الدراجات محليا.









واكد محمد عبد الله زين الدين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على ان يكون نموذجا وقدوة للجميع سواء شباب او صغار او كبار في الحرص على رياضة ركوب الدراجات، حيث تحدث عن الامر في اكثر من مناسبة، اضافة الى مشاركته ركوب الدراجات اكثر من مرة مع الشباب، كرسالة واضحة للجميع باهمية الرياضة.







