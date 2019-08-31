شاهد.. سجينة تضع مولودها بمفردها داخل الزنزانة

31 أغسطس 2019 - 05:28 م

رفعت امرأة دعوى قضائية ضد سلطات مدينة دنفر الأمريكية، بعدما وضعت طفلها بمفردها في زنزانتها، بسبب تجاهل القائمين على السجن تقديم المساعدة الضرورية لها.

السجينة وضعت طفلها يوم 31 يوليو من العام الماضي في زنزانتها بمفردها، بعدما رفض القائمون على السجن تقديم المساعدة الطبية لها.

وانتشر مقطع مصور تم تسجيله من زنزانة المرأة لحظة ولادتها لطفلها والآلم التي عانتها قبل الولادة، حيث طالبت من حراس السجن مساعدتها، لتدخل ممرضة بعد الولادة مصطحبة المولود معها.

محامي السجينة وصف الرعاية الطبية بالمهزلة، وبأن القائمين على السجن كانوا قاسيين بالتعامل معها، حيث تأخروا في طلب سيارة الإسعاف.

