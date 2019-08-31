الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل هذا الرقم

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الأسعار

الدولار

بنلك التعمير

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم السبت، عند 16.49 جنيه بالبنوك كأدني مستوي له.
ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان لـ 16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع ، فيما بلغ متوسط سعره بمعظم البنوك من بينها " الإسكندرية، مصر، كريدي أجريكول، التجاري الدولي، الأهلي المصري، الأهلي اليوناني" نحو 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك " قناة السويس، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية،المصري الخليجي، سايب، عودة، البركة" حوالي 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي نحو 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع.


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