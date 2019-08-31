الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل هذا الرقم

31 أغسطس 2019 - 05:31 م

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم السبت، عند 16.49 جنيه بالبنوك كأدني مستوي له.





ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان لـ 16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع ، فيما بلغ متوسط سعره بمعظم البنوك من بينها " الإسكندرية، مصر، كريدي أجريكول، التجاري الدولي، الأهلي المصري، الأهلي اليوناني" نحو 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع.





وسجل الدولار في بنوك " قناة السويس، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية،المصري الخليجي، سايب، عودة، البركة" حوالي 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع.





وبلغ أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي نحو 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع.







