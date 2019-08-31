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أمريكا تحدد موعد محاكمة المتهمين في أحداث 11 سبتمبر

عرب وعالم

خالد شيخ محمد اعتقل في باكستان عام 2003 و يتهم بالمسؤولية الكاملة عن أحداث 11 سبتمبر
خالد شيخ محمد اعتقل في باكستان عام 2003 و يتهم بالمسؤولية الكاملة عن أحداث 11 سبتمبر

أحمد سالم - وكالات

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المتهمين

محاكمة

جهات قضائية

حددت جهات قضائية في الولايات المتحدة تاريخ الـ 11 من يناير من عام 2021 موعدًا لبدء جلسة محاكمة خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001، وأربعة متهمين آخرين، بعد تأجيل تلك المحاكمة لأكثر من مرة.

وستتم محاكمة خالد إلى جانب 4 متهمين آخرين هم: وليد بن عطاس، ورمزي بن الشيبة وعمار البلوشي ومصطفي الحوساوي، في محكمة عسكرية في خليج غوانتانامو في كوبا.

ويواجه المتهمون الخمسة، اتهامات تتعلق بجرائم حرب ومن بينها الإرهاب وقتل نحو 3000 شخص.

وستكون هذه أول محاكمة، تتم بعد نحو 20 عاما من الهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، وفي حال إدانتهم سيواجه المتهمون أحكاما بالإعدام.

وأُلقي القبض على خالد شيخ محمد في باكستان عام 2003 ، قبل ترحيله إلى قاعدة غوانتانامو والتي تم فيها توجيه الاتهامات له لاحقا.


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