  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
أرشيفية

بمرتب 5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 4264 وظيفة

لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة.. تحذير شديد اللهجة من«بن سلمان»

السيسي وأمير الكويت

السيسي يبدأ زيارة رسمية للكويت تستغرق يومين

أرشيفية

الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الدولار

الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل هذا الرقم

الملك عبدالله وبن سلمان

فيديو.. الملك عبدالله يتنبأ باعتلاء «بن سلمان» العرش

أمين الشرطة بعد طعنه

شاهد.. لحظة الاعتداء على أمين شرطة بالزمالك

فايلر

تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة السويسري «فايلر»

أرشيفية

جريمة بشعة.. يقطع عضوه الذكري انتقامًا للشرف

إخوان

مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

طاقم تحكيم من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الرياضة

"البنا" حكمًا لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري
"البنا" حكمًا لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. مدرب أجنبي سابق على رادار الزمالك

#

"الجبلاية": طاقم تحكيم عربي الأقرب لإدارة الزمالك والمصري

#

الزمالك يتمسك بحكام أجانب أمام سموحة

#

معسكر مغلق لـ«زعيم الثغر» استعدادًا للجونة

المصريون

الزمالك

الاتحاد السكندرى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم حكام من أذربيجان لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا الأحد في نصف نهائى كأس مصر.

وصل ظهر اليوم السبت طاقم الحكام الأذربيجاني استعدادًا لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور عن هوية الطاقم التحكيمي لإدارة لقاء الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ونابولي
» مقتل وإصابة العشرات من قوات الإصلاح في اليمن
» مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»
» برشلونة يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أوساسونا
» شاهد.. لحظة تفكيك قنبلة أمام محطة قطارات أسوان
» صحفي إسرائيلي يثير غضب السعوديين بهذه الرسالة
» قتيل و6 مصابين بحادث طعن في فرنسا
» ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا للإسماعيلي
» أمريكا تحدد موعد محاكمة المتهمين في أحداث 11 سبتمبر
» مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية
» مفاجأة.. «إخوان» هاربين بأسماء وجوازات سفر مسيحية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح