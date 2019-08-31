طاقم تحكيم من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

31 أغسطس 2019 - 06:11 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم حكام من أذربيجان لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا الأحد في نصف نهائى كأس مصر.

وصل ظهر اليوم السبت طاقم الحكام الأذربيجاني استعدادًا لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور عن هوية الطاقم التحكيمي لإدارة لقاء الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم.