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ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا للإسماعيلي

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ميودراج يسيتش
ميودراج يسيتش

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ميودراج يسيتش

اتفق إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، مع الصربى ميودراج يسيتش لتولى القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وولد مدرب الدراويش الجديد عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية آخرى وهى البوسنة والهرسك، تولى مهمة تدريب 21 فريق خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب فى أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993 ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

ويعد “يسيتش” صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم، وسبق له تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التى أشرف على تدريبها.

كما سبق له خوض تجربة سابقة في الدوري السعودي مع نادي نجران موسم 2012، بالإضافة إلى النادي العربى الكويتى والاتفاق السعودى وخورفكان الإماراتى.

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