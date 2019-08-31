السيسي يبدأ زيارة رسمية للكويت تستغرق يومين

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة وفد مصاحب له، زيارة رسمية إلى الكويت، مساء السبت، تستمر يومين.

ويجري السيسي خلال الزيارة مباحثات رسمية، الأحد، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة، إن الرئيس السيسي سيبحث مع أمير الكويت تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات.

وأوضحت المصادر أن الجانبين سيناقشان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمات في سوريا واليمن وليبيا.

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة للسيسي إلى الكويت منذ توليه السلطة عام 2014، بعد زيارة أولى أجراها في يناير 2015، وأعقبها بزيارة ثانية في مايو 2017.