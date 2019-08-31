» مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»

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رانيا علوانى

دخلت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في مشادة مع أحد مشجعي القلعة الحمراء، بعد تولي رينيه فايلر الإدارة الفنية للفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن، صباح السبت، تعيين فايلر لقيادة الفريق بدلاً من الأوروجوياني مارتن لاسارتي عقب خروج الفريق من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز.

البداية من تغريدة كتبتها عضو مجلس الأهلي على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة :"حد تاني واخد باله ان رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر".

ليرد أحد المشجعين من جانب النادي الأهلي، قائلاً :"لا احنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا أن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".

لترد علواني، قائلة :"هو حضرتك ما اخدتش الدوري؟؟؟؟".

المشجع واصل هجومه على أداء مجلس الأهلي بحسب رأيه، قائلاً :"لا حضرتي طلعت بفضيحة من صنداونز وخسرت من بيراميدز في الكأس ولو المقياس الدوري ما مجلس الاستاذ محمود طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه".

وعادت علواني لترد من جديد :"طيب تعالى مرن انت يمكن تكون انت الفرج".

جدير بالذكر أن فايلر سيصل إلى القاهرة، غدًا الأحد، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين لتقديم السويسري لوسائل الإعلام.


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