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مقتل وإصابة العشرات من قوات الإصلاح في اليمن

عرب وعالم

تعرض قوات للإصلاح باليمن لكمين مسلح
تعرض قوات للإصلاح باليمن لكمين مسلح

أحمد سالم - وكالات

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اليمن

مقتل

قوات الإصلاح

قتل وأصيب العشرات من قوات الإصلاح، في كمائن مسلحة نفذتها قبائل شبوة وأبين، أثناء فرارها نحو مدينة عَتَق اليمنية، خلال اليومين الماضيين.

واعترض مسلحون من قبائل شبوة مركبات عسكرية تابعة لقوات الإصلاح في منطقة النقَبَة وأطلقوا النيران عليها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفرار الآخرين نحو مناطق جبلية بين أبين وشبوة.

كما تعرضت قوات أخرى تابعة للإصلاح لكمين مسلح في منطقة خديْرة بأبين، بالتزامن مع كمين ثالث في منطقة العرِم في مديرية حَبّان.

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