مصرع شاب أثناء شراء بدلة خطوبته بدمياط

31 أغسطس 2019 - 07:44 م

شهدت مدينة كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، حالة من الحزن والأسى تسود المدينة، إثر مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، جراء حادث مروري مروع على طريق حي السلام، أثناء ذهابه لشراء بدلة الخطوبة الذى كان يحضر لها من عدة أيام.





تعود أحداث الواقعة عند قيام الشاب محمد إسلام عبد الوهاب، البالغ من العمر 17 عاما، ويقيم بمدينة كفر سعد مركز دمياط، قد لقي مصرعه متأثرا بجراحه جراء حادث مروري مروع على طريق حي السلام أثناء ذهابه لشراء بدلة الخطوبة من خارج المدينة المقيم فيها.





وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بدفن الجثة.







