» «كلوب» يتحدث عن أزمة محمد صلاح و«ماني»

31 أغسطس 2019 - 09:11 م

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على غضب السنغالي ساديو مانى بعد استبداله أمام بيرنلي بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له.

وقال كلوب في تصريحات عقب الفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال ساديو مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل انسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها."

وتابع: "ساديو مانى انسان عاطفي، ونحن جميعًا كأفراد لدينا قدراتنا ومشاعرنا الخاصة، هناك شيء ما حدث لم يكن على هواه، والأمر غير متعلق بالاستبدال، وسوف ننهي هذا الأمر داخل غرف خلع الملابس."

وردًا على سؤال إن كان اللاعب السنغالي انفعل بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له: "لقد حسمنا الموقف بالكامل داخل غرف خلع الملابس، هذا ما يمكن أن أقوله."