تأجيل تشكيل حكومة السودان بسبب هذا الرجل

قال الدكتور الفاضل الحاج سليمان، العضو السابق في البرلمان السوداني، إن قرار تأجيل الإعلان الأخير لتشكيل الحكومة السودانية سببه اختيار الوزراء بدقة، وإجراء مزيد من الدراسات من أجل التدقيق، وليس لأسباب أخرى.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN" على فضائية "TeN "، أن أسماء الوزراء التي تم ترشيحها من قبل المجلس العسكري لتشكيل الحكومة الجديدة هي شخصيات معروفة وأسماؤها متميزة.

وأوضح أن المعايير تتضمن اختيار وزراء بدون انتماء سياسي ويكونون أكفاء ولديهم القدرة والدراية الكاملة لما تواجهه الدولة.

وأكد العضو السابق بالبرلمان السوداني، أنه تم إرجاء إعلان تشكيل الحكومة الجديدة ووزرائها لموعد لاحق سيتم تحديده قريبا، بعدما كان من المنتظر أن يفصح عنهم الأربعاء الماضي، غير أن رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك قرر إجراء مشاورات للاختيار ما بين المرشحين.