تعليق مفاجيء من صلاح على أزمته مع ماني

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مانى

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء الخلاف بين النجم المصري محمد صلاح مع زميله السنغالي ساديو ماني أثناء مباراة فريقهما ليفربول التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف .

وأظهر "ماني" غضبًا شديدًا أثناء استبداله ، وتبين أن غضبه بسبب كرة رفض صلاح تمريرها له رغم أنه كان في موقف أفضل خلال مباراة الريدز مع بيرنلي.

وأسدل صلاح الستار على تلك الأزمة من خلال نشر صورة تجمعه بماني أثناء احتفالهما بإحدى الأهداف التي أحرزها الفريق في بيرنلي.

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