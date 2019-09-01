موسى: "أنا الوحيد اللي ملتزم"

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التأهل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع البرامج التليفزيون، ستبدأ من اليوم بتطبيق قرار المجلس الأعلى للإعلام، بشأن مدة البرامج التي لن تزيد عن ساعة ونصف بحد أقصى. 

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية صدى البلد: "قناتنا تلتزم بالقانون والقرارات، ونحن أول من يحترم القوانين وأول الملتزمين بها"، متابعًا: "مدة برنامج على مسئوليتي ساعة ونصف بداية من اليوم"، مشددًا على ضرورة أن تسري القرارات الجديدة على كل مقدمي البرامج في كل القنوات.
وتابع الإعلامي قائلا: "لإعلام قدوة للناس في احترام القانون وتطبيقه، مفيش قناة على راسها ريشة، وكل القنوات في مدينة الإنتاج الإعلامي يجب أن تلتزم بالقرار، والفاصل الإعلاني مدته من 5 لـ 8 دقائق". 

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