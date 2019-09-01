خالد الجندي: "النبي مكانش ثابت"

01 سبتمبر 2019 - 09:40 ص

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشعب المصري بالعام الهجري الجديد ، قائلاً: إنها ليست خاصة بالنبي فقط، كل الأنبياء كُتب الله عليهم الهجرة.



وأكد الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون " المذاع عبر فضائية "دي إم سي "، أن هناك صفة لجميع الأنبياء أجمع ألا وهي عدم الثبات والاستقرار بمكان، مشيرًا إلى أن الحركة والتنقل سبب فى نشر الدعوة الإسلامية.



ووجه حديثه لأصحاب الدعوة والمشايخ، قائلا: "متفتكروش إن الرسول قعد جمب الكعبة مستني الناس ليعرض عليهم الإسلام، مكانش ثابت"، مشيرًا إلى أنه لابد من الحركة بحثًا عن المدعو.

