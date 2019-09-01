الزمالك يبحث خطف بطاقة التأهل من «زعيم الثغر»

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يدخل فريق الزمالك اختبارًا صعبا حينما يواجه نظيره الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات نصف نهائى كأس مصر.  

ويبحث "ميتشو" مدرب الأبيض عن تحقيق الانتصار الثالث على التوالى،  وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائى، بعد فوزه على مصر للمقاصة بهدف دون رد، فيما تأهل الاتحاد إلى هذا الدور بالفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من البطولة.


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