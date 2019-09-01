تفاصيل ليلة دامية بولاية تكساس بأمريكا

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أمريكا

هجوم

مسلح

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون فى إطلاق نار عشوائى بولاية تكساس الأمريكية، مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة الأمريكية فى مدينة أوديسا غربى تكساس، إن مسلحاً أطلق النار بشكل عشوائى بينما كان يقود سيارة فى أنحاء مدينتى أوديسا وميدلاند، مشيرة إلى أن مطلق النار، وهو رجل أبيض فى منتصف الثلاثينيات من عمره، اختطف سيارة تابعة لشركة بريد.

وقتل مطلق النار برصاص الشرطة المحلية أمام إحدى دور السينما فى مدينة أوديسا، لكن تقارير تفيد بأن الشرطة تحقق مع مشتبه بهم آخرين.

وبحسب الشرطة المحلية، فإن الحادث بدأ بعد أن أوقف ضابط شرطة سيارة كانت تسير على طريق سريع فى ميدلاند، حيث بدأ المشتبه به فى إطلاق النار على ضابط الشرطة، قبل أن يسرق سيارة بريد، ويفتح النار على الناس عشوائياً وهو يقود السيارة.

وجاء هذا الحادث، بعد أسابيع من حادث إطلاق نار عشوائي فى مدينة الباسو فى ولاية تكساس أيضا، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 24 آخرين.


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