» «أبو ظبى» تستقبل طلابها بالحلوى والورود

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متابعات - أمينة عبد العال

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بدأت الدراسة صباح اليوم في 616 مدرسة حكومية، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 في الإمارات، حيث توجه قرابة مليون و100 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة.

واستقبلت 251 مدرسة حكومية في كل من أبوظبي والعين والظفرة حوالي 130 ألف طالب وطالبة في مرحلة رياض الأطفال والحلقات التعليمية وبلغ عدد المعلمين والمعلمات 15 ألف معلم ومعلمة ؛ حيث استعدتْ المدارس بشكل مبكر لاستقبال الطلاب في عامهم الدراسي الجديد بأنواع مختلفة من المناشط والفقرات الجاذبة خاصة طلبة صفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، الذين تم الترحيب بهم من إدارة المدارس بالورود وتوزيع الحلوى عليهم .

 

وانتظم الطلاب بالحضور في يومهم الأول لمعرفة فصولهم واستلام الكتب المدرسية، فيما شهد الطابور المدرسي لمعظم المدارس محاضرات توعوية لتعريف الطلاب بالقواعد ولوائح الانضباط السلوكي وأهمية الانتباه إلى المعلم داخل الصف.

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