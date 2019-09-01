» بالفيديو.. طريقة جديدة لتهريب الكوكايين

متابعات - أمينة عبد العال
يبحث مهربو المخدرات عن طريقة حديثة باستمرار لتهريب المواد المخدرة بعيدًا عن أعين الشرطة، إلا أن هذه الطريق بالرغم من حداثتها إلا أنه تم الكشف عنها.
في مفاجأة غير متوقعة عثر عمال محلات بقالة في 3 متاجر مختلفة بولاية واشنطن الأمريكية داخل شحنات موز على حوالي 23 كيلوجرامًا من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.
شاهد الفيديو..
بالفيديو— CNN بالعربية (@cnnarabic) August 25, 2019
مفاجأة غير متوقعة بأكثر من مليون دولار داخل شحنات موز https://t.co/qNIkMEw6Mv
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