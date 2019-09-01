  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:13 م
بحث متقدم
إلغاء طابور الصباح بسبب استيلاء التروسيكلات على أفنية المدارس

شاهد..الملك عبد الله يحضر "الطابور الصباحي" في أول يوم دراسي

اوبر

أول تعليق من «أوبر» على مقتل سائقها

تل أبيب

لأول مرة.. إسرائيل تخطط لترحيل يهودي لدولة عربية تعاديها

الشرطة السعودية

سعودي يطلق النار على المارة والشرطة بسلاح رشاش

ارشيف

بالفيديو.. معجبون يخرجون فنانا من قبره

لإعلامي محمد الباز

الباز: ثورة 30 يونيو تشبه هجرة الرسول

سعاد حسني

مفاجآت جديدة بحياة الراحلة سعاد حسني

الجندي

خالد الجندي: "النبي مكانش ثابت"

رضوي الشربيني

"مينفعش يا أختي".. رد رضوى الشربينى على سؤال "متصلة"

خالد شيخ محمد

بالأسماء.. موعد ومكان محاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر

ريال مدريد يأمل عبور فياريال بالدوري الإسباني

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

ريال مدريد يرفض 6 عروض من ليفربول لضم لاعب واحد

#

ريال مدريد يضم أول لاعبة في صفوف فريق السيدات

#

ريال مدريد يهزم فياريال بثلاثية

#

«سيميوني»: أتلتيكو مدريد لن يتنازل عن المركز الثاني

يحل نادى ريال مدريد الإسبانى ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال بملعب "لاسيراميكا"، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإسباني "الليجا".

ويسعى الريال لاستعادة نغمة الانتصارات، بعدما وقع فى فخ التعادل مع بلد الوليد بنتيجة 1-1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، الجولة الماضية.

ويأمل النادي الملكي في استغلال تعثر غريمه التقليدي برشلونة، بعدما تعادل مع أوساسونا بنتيجة 2-2، أمس السبت، فى محاولة لحصد الثلاث نقاط، والتفوق فى ترتيب جدول الدورى.

فى المقابل، يأمل فريق فياريال تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط، مستغلًا عاملى الأرض والجمهور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سميرة سعيد تفاجئ جمهورها بتمرينات قوية من داخل الجيم
» «المقاصة» يتعاقد مع صانع ألعاب الزمالك
» عملية تجميل تشوه وجه فنانة كويتية شهيرة
» فريق «إنقاذ الإمارات»: مستعدون للطوارئ في أنحاء الدولة
» بالفيديو.. معجبون يخرجون فنانا من قبره
» كيف تتخلصين من بقع الصيف البنية بخطوات بسيطة
» مقتل بطل العالم في السباحة غرقا خلال التمارين
» ريال مدريد يأمل عبور فياريال بالدوري الإسباني
» «أبو ظبى» تستقبل طلابها بالحلوى والورود
» بالفيديو.. طريقة جديدة لتهريب الكوكايين
» قرقاش يوجه دعوة عاجلة للحكومة اليمنية لهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح