أول تعليق من «أوبر» على مقتل سائقها

01 سبتمبر 2019 - 12:18 م

قال أحمد حمودة، مدير عام شركة أوبر بمصر، إن الشركة تعمل حاليًا مع الجهات القانونية لجمع مزيد من المعلومات وتقديم كل ما تستطيع من دعم، فيما يتعلق بحادث ذبح أحد سائقى الشركة بمصر الجديدة.

وأشار مدير عام الشركة فى تصريحات له، إلى أن الشركة على اتصال بعائلة الضحية للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة.

وأضاف فى تصريح له: "أوبر لا تتهاون أبدا مع هذا النوع من الحوادث وتتعامل معها بكل جدية واهتمام".

وكان عاطل ذبح سائقًا بشركة "أوبر" أثناء توصيله في مصر الجديدة منذ نحو 10 أيام، حيث قام المتهم بطلب سيارة عبر تطبيق "أوبر" لتوصيله لأحد الأماكن بمصر الجديدة، وأثناء الرحلة استغل المتهم انشغال السائق بالقيادة وأصابه بجرح ذبحي بالرقبة، ثم سدد إليه عدة طعنات أخرى في أماكن متفرقة بالجسد.