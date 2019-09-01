«الأعلى للإعلام» يطبق 7 ضوابط جديدة لبرامج الـ «توك شو»

01 سبتمبر 2019 - 01:03 م

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطبيق الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والـ"توك شو".

وتنعقد لجنة الرصد والمتابعة لرصد مدى التزام البرامج بهذه الضوابط وتوقيع العقوبات عليها حال رصد مخالفات.

وتضمنت ضوابط البرامج الطبية الآتي:

- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك، إلا بعد العرض على المجلس.

- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب، لتحديد درجة العلمية.

- الحرص على أن تكون الموضوعات المثارة بالحلقات مطابقة لتخصص الضيف.

- فى حالة أن يكون مقدم البرنامج طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه بتتر الحلقة.

- عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية، إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة، والسماح لها بالعمل.

- عدم الإعلان عن أدوية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.

- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.