» "التعليم" تعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

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وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

إيمان هاني

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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تدريب معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال برنامج Teachers First - المعلمون أولاً بالتعاون مع شركاء الوزارة مثل Discovery Education - Egypt و USAID/Egypt، معقبا: "ومستمرون في الاستثمار في المعلمين".

وأضاف الوزير أن الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ستبدأ 11 سبتمبر 2019، وللطلاب الأكبر سنًا ستكون في 21 سبتمبر 2019، مشيرا إلى أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارانا الحقيقي.

وأشار الوزير عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، إلى أن لا يخوض الطالب أي امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي لتفادي الضغط على الطلبة في سن مبكر، ويتولى المعلم عملية تقييم الطالب المستمرة ،وذلك للتركيز على أبعاد التعليم الجديدة التي تشمل: تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون.

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