» المصرى يتعاقد مع ثنائى الزمالك

محمد عبد الحارس
تعاقد مسئولو المصرى البورسعيدى، مع بهاء مجدى وعماد فتحى لاعبي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقع بهاء مجدى على عقود انتقاله لصفوف المصرى، بينما ينتظر عماد فتحى عقد جلسة فى الوقت الحالى مع مسئولو الناديين للاتفاق وتوقيع الاستغناء لصفوف المصرى.
ويستعد المصرى للمباراة المرتقبة التى تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها فى 15 من الشهر الجارى ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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