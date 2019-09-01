الحكومة توافق على تعيينات جديدة

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حسن علام- متابعات

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رئيس الوزراء

الإسكندرية

خلال زيارته إلى محافظة الاسكندرية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، أكد خلالها أن زيارته اليوم تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بميناء الاسكندرية، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يواكب تصاعد حركة التجارة.

ولفت، إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء، لافتا أن الزيارة تضمنت تفقد العمل بخدمات الشهر العقاري، التى يتم تقديمها من خلال مكتب بريد، مؤكدًا أنه وافق على تعيين 1500 موظف شهر عقاري؛ لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب.
ولفت رئيس الوزراء،  إلى أن مشروعات ميناء الاسكندرية التي تم تفقدها اليوم تشمل إنشاء أرصفة جديدة لزيادة قدرة الميناء من حيث العمق ومساحات الأرصفة وساحات التخزين والإمكانيات، لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب إقامة منطقة لوجستية متعددة الأغراض، وجراج متعدد الطوابق للتعامل مع انتظار السيارات في الميناء، لحين إنهاء الإجراءات، فضلاً عن جهود أخرى تبذل لتطهير الميناء من السفن الغارقة.
 
وأضاف مدبولي، أن الزيارة شملت كذلك تفقد موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية لربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلي الدولي، بما يسهم في تيسير حركة خروج ودخول الشاحنات وتجنيبها السير في مناطق الكتل السكنية.


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