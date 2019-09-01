كواليس ما حدث بين «ماني» وصلاح» بغرفة الملابس

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

مانى

تحدث جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول والمنتخب الإنجليزي، عن رد فعل السنغالي ساديو ماني داخل غرفة الملابس بعد أزمته مع محمد صلاح، عقب مباراة الريدز أمام بيرنلي التى أقيمت مساء أمس بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وانفعل اللاعب السنغالى ساديو مانى، عقب استبداله فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة بيرنلي التى انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة، ليحتفظ بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، حيث تحدثت الصحافة الإنجليزية عن شكواه من "أنانية" النجم المصري محمد صلاح داخل أرض الملعب.

وقال جوردان هندرسون، فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، "لم تحدث أى مشاكل بين محمد صلاح وساديو ماني، النجم السنغالى ظهر بصورة طبيعية داخل غرفة الملابس، كان يضحك ويمزح مع الجميع كعادته، الجميع كان سعيداً بالفوز الذي تحقق على بيرنلي".

وأضاف قائد ليفربول، "الجميع يريد أن يقدم الأفضل داخل أرض الملعب ونحن نحرص على تحفيز بعضنا البعض من أجل تحقيق الانتصارات".


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