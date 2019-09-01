تركي آل الشيخ ينشر صورة«خاصة»:«استمتعت»

محمد فضل
نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، صورة له خلال إحدى الجلسات الخاصة التي جمعته مع عدد من المدربين المشهورين لكرة القدم.
وغرد آل الشيخ عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً ” قضيت واحداً من أمتع الاجتماعات الخاصة وكان محور النقاش عن فلسفة كرة القدم الحديثة وتطوير الأكاديميات، مع نخبة من ألمع مدربي وعقول كرة القدم :Pablo Machin Julio Velazquez Mario Silva Nuno Almeida Javier Torrente Carlos Martinez ”.
وظهر آل الشيخ في الصورة مرتدياً “تيشيرت” فريق نادي ألميريا الإسباني الذي أعلن عن شرائه الشهر الماضي يتوسط عدد من المدربين أبرزهم البرتغالي ماريو سيلفا، والإسباني كارلوس مارتينيز، والبرتغالي نونو ألميدا مدرب حراس المرمى.
قضيت واحداً من أمتع الاجتماعات الخاصة وكان محور النقاش عن فلسفة كرة القدم الحديثة وتطوير الأكاديميات، مع نخبة من ألمع مدربي وعقول كرة القدم.
Pablo Machin
Julio Velazquez
Mario Silva
Nuno Almeida
Javier Torrente
Carlos Martinez pic.twitter.com/G4SA3NGSE1
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 1, 2019
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