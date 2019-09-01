تركي آل الشيخ ينشر صورة«خاصة»:«استمتعت»

01 سبتمبر 2019 - 04:44 م

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، صورة له خلال إحدى الجلسات الخاصة التي جمعته مع عدد من المدربين المشهورين لكرة القدم.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً ” قضيت واحداً من أمتع الاجتماعات الخاصة وكان محور النقاش عن فلسفة كرة القدم الحديثة وتطوير الأكاديميات، مع نخبة من ألمع مدربي وعقول كرة القدم :Pablo Machin Julio Velazquez Mario Silva Nuno Almeida Javier Torrente Carlos Martinez ”.

وظهر آل الشيخ في الصورة مرتدياً “تيشيرت” فريق نادي ألميريا الإسباني الذي أعلن عن شرائه الشهر الماضي يتوسط عدد من المدربين أبرزهم البرتغالي ماريو سيلفا، والإسباني كارلوس مارتينيز، والبرتغالي نونو ألميدا مدرب حراس المرمى.

قضيت واحداً من أمتع الاجتماعات الخاصة وكان محور النقاش عن فلسفة كرة القدم الحديثة وتطوير الأكاديميات، مع نخبة من ألمع مدربي وعقول كرة القدم.

Pablo Machin

Julio Velazquez

Mario Silva

Nuno Almeida

Javier Torrente

Carlos Martinez pic.twitter.com/G4SA3NGSE1 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 1, 2019