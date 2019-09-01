قرار مفاجئ من "رانيا علواني" بعد أزمتها مع جماهير الأهلي

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رانيا علوانى

جماهير الأهلي

علقت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على المناقشات الحادة التي دارت بينها وبين بعض جمهور الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت «علواني»، خلال لقائها مع برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم السبت: "أنا كنت بشجع أبطال مصر اللي رفعوا راسنا في المغرب.. فجأة لقيت الناس بتشتمني.. والمفروض يعبروا عن رأيهم بأدب".

وأضافت، أنها لا تعرف شيئًا إطلاقًا عن مدرب النادي الأهلي الجديد، وليست لديها الرؤية الفنية لاختيار المدرب.

وواصلت: "كان هناك 5 مدربين مرشحين لا أعلم عنهم شئ، أنا كنت بكتب تويتة عن شئ ووجدت تعليقات عن شئ آخر وتم خلالها سبى وقيل لى مكانك المطبخ واستقيلى!".

وأوضحت: "لا يوجد مشكلة أن يتم انتقادى أو انتقاد أى شئ لكن لا يتم سبى ويقال لى مكانك المطبخ".

وتابعت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، معقبةً على هجوم متابعين لها على "تويتر": "أنا هقفل (تويتر) لأنه بقي حاجة مزعجة.. وغلط إني رديت عليهم".

وكان الأهلى قد أعلن أمس السبت، عن تعيين السويسرى رينيه فايلر، مديرا فنيا للفريق خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بعد الخسارة ضد بيراميدز بهدف وحيد فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر.



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