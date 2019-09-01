  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:00 م
بحث متقدم
أرشيفية

قرار سعودي صادم لآلاف العمال الوافدين

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ ينشر صورة«خاصة»:«استمتعت»

أرشيفية

الحكومة توافق على تعيينات جديدة

ماني وصلاح

كواليس ما حدث بين «ماني» وصلاح» بغرفة الملابس

أرشيفية

بعد زيارة فرنسا واليابان والكويت.. السيسي يصل القاهرة

تمثال ترامب

تمثال بوجهين لـ«ترامب» يفجر أزمة

الأديب العالمي نجيب محفوظ، و لإخواني سيد قطب

أسرار تنشر لأول مرة حول علاقة نجيب محفوظ بـ"سيد قطب"

محمد بن راشد

6 رسائل حازمة لـ«بن راشد» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

فايلر

مؤتمر صحفى بـ «الأهلى» لتقديم فايلر للإعلام

ارشيف

رجال الإطفاء ينقذون حياة بابا الفاتيكان

قرار سعودي صادم لآلاف العمال الوافدين

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

قرار صادم من الحكم تجاه لاعب احتفل بقبلة حارة بعد إحرازه هدفًا

#

قرار صادم.. "ترامب" يعتزم إصدار هذا الأمر

#

قرار سعودي بإزالة أجزاء من المسجد الحرام

#

أكاديمي سعودي يرد على كويتى توقع نهاية العالم 30 أغسطس

السعودية

الملك سلمان

العمال

الوافدين

قرار صادم

تعمل هيئة النقل العام في السعودية، على مشروع جديد يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع، إذ سيقتصر العمل في التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها، على شبان وشابات سعوديين فقط، وهو ما مثل صدمة للوافدين الذين يعملون بكثرة في هذا المجال.

وكشف نائب رئيس هيئة النقل العام السعودية، فواز السهلي، أن الجهات المعنية تعمل على إعداد اللوائح التشريعية لتوطين العمل في التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها، متوقعًا الانتهاء من تلك القوانين قريبًا.

وقال السهلي في تصريحات نشرتها صحيفة ”الاقتصادية“ اليوم الأحد، إن ”العمل في تلك التطبيقات سيقتصر على السعوديين فقط، لدى الانتهاء من اللوائح الخاصة بالقطاع“.

وتجد تطبيقات توصيل الطعام إقبالًا لافتًا في المدن الكبرى بالسعودية، حيث يلجأ لها سكان المملكة للحصول على وجبات متنوعة تصلهم لمنازلهم أو أماكن عملهم، بينما تتنافس مطاعم المملكة المتنوعة على تقديم عروضها في تلك التطبيقات لجذب نوع جديد من الزبائن.

ويهيمن وافدون أجانب من مختلف الجنسيات على هذا القطاع حاليًا، فيما لا يمكن معرفة مدى استجابة شبان وشابات المملكة للعمل في المهنة الجديدة.

وكانت السعودية قد قصرت العمل في تطبيقات توصيل الركاب، على السعوديين فقط، ليستقطب القطاع آلاف السعوديين قبل أن تلتحق بهم مواطناتهم النساء بعد رفع الحظر المفروض على قيادتهن للسيارات قبل نحو عام.

وتستهدف السعودية من توطين أو ”سعودة“ الوظائف، توظيف عدد كبير من الشبان والشابات العاطلين عن العمل في القطاع الخاص الذي يهيمن عليه الوافدون، وخفض نسب البطالة المرتفعة في المملكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسائل إباحية تكشف خيانة الزوج مع شقيقة زوجته
» المصرى يتعاقد مع ثنائى الزمالك
» يغتصب طفلة ويخنقها بـ"بنطلونها" في سوهاج
» "التعليم" تعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف
» "سميرة سعيد" تفاجئ جمهورها بتمرينات قوية من داخل الجيم
» «المقاصة» يتعاقد مع صانع ألعاب الزمالك
» عملية تجميل تشوه وجه فنانة كويتية شهيرة
» فريق «إنقاذ الإمارات»: مستعدون للطوارئ في أنحاء الدولة
» بالفيديو.. معجبون يخرجون فنانًا من قبره
» كيف تتخلصين من بقع الصيف البنية بخطوات بسيطة؟
» مقتل بطل العالم في السباحة غرقا خلال التمارين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:24 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح