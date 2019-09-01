» رد عنيف من حزب الله يستهدف قاعدة اسرائيلية

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إسرائيل

لبنان

ادرعى

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه رصد إطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان باتجاه قاعدة ومركبات عسكرية شمالي إسرائيل.

وحملت بيروت إسرائيل، الأسبوع الماضي، مسؤولية تحليق طائرات استطلاع في سماء لبنان، إضافة إلى وقوع ثلاثة انفجارات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: قبل قليل تم إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في منطقة أفيفيم (شمالي إسرائيل). الحديث عن تقارير أولية".
وأضاف: "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم، فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة، حيث تم إصابة بعضها".
وتابع أن الجيش الإسرائيلي ردّ باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوبي لبنان.
ودعا أدرعي الإسرائيليين، الذين تبعد منازلهم 4 كيلومترات من الحدود اللبناني، إلى البقاء في المنازل وفتح الملاجئ.
ومضى قائلًا إنه "ليست هناك حاجة للدخول إلى الملاجئ إلا عند سماع الصافرات (الخاصة بالإنذار)".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن تعزيز قواته على الجبهة الشمالية مع لبنان، تحسبًا لأية تطورات محتملة في ظل التوتر الأمني الراهن.
وسقطت طائرة استطلاع وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، فجر الأحد.
وتزامن ذلك مع استهداف إسرائيل لمركز عسكري تابع لـ"حزب الله"، في بلدة عقربة جنوب العاصمة السورية دمشق؛ ما أودى بحياة عنصرين من الحزب اللبناني.

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