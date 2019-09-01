» إيفرتون يحقق فوزًا غاليًا أمام وولفرهامبتون

01 سبتمبر 2019 - 05:26 م

فاز فريق إيفرتون على ضيفه وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

افتتح ريشارليسون التهديف لصالح إيفرتون فى الدقيقة الخامسة من بداية المباراة،ثم أدرك رومان سايس التعادل لنادي وولفرهامبتون فى الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أليكس أيوبى الثانى لصالح التوفيز فى الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثانى، نجح راؤول خيمينيز فى تسجيل هدف التعادل لصالح وولفرهامبتون فى الدقيقة 75 من زمن المباراة، قبل أن يضيف ريشارليسون الثانى له والفوز لإيفرتون فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ولعب وولفرهامبتون بـ 10 لاعبين في الثواني من عمر المباراة بعد طرد لاعبه ويلي بولي لحصوله على "إنذارين".

ورفع إيفرتون رصيده إلى 7 نقاط احتل بها المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما توقف وولفرهامبتون رصيده عند 3 نقاط جاء بها فى المركز 17، علماً بأن وولفرهامبتون لم يتذوق طعم الانتصار في البطولة حتى الآن.