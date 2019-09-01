بالصور.. حضور صادم في جنازة والدة «أحمد نظيف»

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جنازة

المصريون

احمد نظيف

أثارت قلة عدد المشيعين لجنازة السيدة ناهد القبلى، والدة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشيعت الجنازة من مسجد سعاد كفافي بجامعة مصر للعلوم بمدينة 6 أكتوبر، وسط عدد محدود من المشيعين لا يتجاوز 20 فردًا على الأكثر.

واقتصر الحضور على أقارب نظيف، فيما بدا لافتًا عدم حضور أي شخصية عامة وأي من الوزراء في حكوماته المتعاقبة تشييع الجنازة.

وبدا الأمر صادمًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الأمر كان سيختلف كلية لو أن نظيف كان لا يزال يشغل منصبه الحكومي، فيما عزا البعض غياب أي رموز حكم الرئيس الأسبق إلى الخوف من أن يتسبب ظهورهم العلني في إثارة المشاكل لهم.





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