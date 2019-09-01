تدمير مدرعة إسرائيلية والرد بـ40 صاروخ على لبنان

01 سبتمبر 2019 - 05:35 م

قال بيان لحزب الله اللبناني إن "مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد".

وذكر الحزب في بيان أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.

وقال بيان الحزب إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".

وأضاف أدرعي: "لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان"، مشيرا "تفاصيل اخرى قيد الفحص".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الأثنين 26 أغسطس الماضي هجوما على الجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا على حدود لبنان مع سوريا.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، قد حذر إسرائيل برسالة شديدة اللهجة، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، فجر الأحد على سوريا.

هذا وقال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية دون طيار، انتهكت المجال الجوي اللبناني اليوم الأحد، وألقت مواد حارقة وأشعلت حريقا في غابة على الحدود.

وقال بيان للجيش اللبناني إنه يتابع الانتهاك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي: "منذ فترة وجيزة ، اندلعت الحرائق في المنطقة الحدودية اللبنانية. نشأت الحرائق بعمليات قامت بها قواتنا في المنطقة".

وقال البيان الصادر عن الجيش اللبناني اليوم الأحد "خرقت طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 1 / 9 / 2019 الساعة 11.15 بالتوقيت المحلي الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".

وأضاف البيان "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي بيان متعاقب أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن "قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في احراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمراً حتى الساعة".

وطلبت اسرائيل من مستوطني البلدات التي تبعد مسافة أربعة كيلومترات عن الحدود اللبنانيّة البقاء في المنازل وفتح الملاجئ.