» «عاشور» حكمًا لمباراة بيراميدز وبتروجت

01 سبتمبر 2019 - 05:35 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وبتروجت، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات دور نصف النهائي لكأس مصر.

واختارت لجنة الحكام محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز وبتروجت، ويعاونه كل من شريف عبدالله وعمر فتحي حكمي راية، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، ووائل فرحان وعبدالعزيز السيد حكمًا خامسًا.

وكان بيراميدز تأهل إلى دور نصف النهائي بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، وفي المقابل تأهل بتروجت بالفوز على إنبي 2-1.