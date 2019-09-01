بعد عودة العلاقات..الملك عبدالله وأمير قطر يقرران هذا الأمر

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اجتماع

العلاقات

أمير قطر

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد عودة العلاقات بين البلدتين، مؤكدين على ضرورة تطوير العلاقات والنهوض بها.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، "جلالة الملك عبدالله الثاني بحث في اتصال هاتفي مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين".

?ويأتي الاتصال بعد أيام من إعلان الدوحة تعيين سفير جديد لها بالأردن، في خطوة مماثلة للمملكة، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، إثر الأزمة الخليجية.

وفي يونيو2017، قررت عمان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة الجزيرة في عمّان.


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