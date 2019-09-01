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«عودة» يعلن قائمة بتروجت لمواجهة بيراميدز

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بتروجت
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بتروجت

كأس مصر

بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة محمد عودة قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي: 

"أحمد سالم صافي - أحمد عفيفي - أحمد السباعي - أحمد عبد الرسول - أحمد علي النفراوي - سامح إبراهيم - محمد أبو النجا "بونجا" - محمود عماد - محمود الحسيني - مصطفى محمود  - إبراهيم صلاح  - خالد عبد الرازق - إيهاب عبد المحسن - أحمد محمد الحسيني عماشة - إسلام عادل - حسين حمدي - أحمد كمال إسماعيل - عمرو شعبان - أحمد محمد سعيد - أحمد رؤوف - جون جميل - محمود ربيع أبو زيد - مصطفى فرغلي .

يذكر أن الفائز من مواجهة بيراميدز وبتروجت سيواجه الفائز من الزمالك والإتحاد السكندرى فى المباراة النهائية للبطولة .


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