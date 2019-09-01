  • الأحد 01 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:22 م
بحث متقدم
الزمالك والاتحاد السكندري

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

جابر القرموطي

كسّر «الطبلة» واتجه لـ«العزف».. «القرموطي» يظهر من جديد

أرشيفية

دولة عربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورًا

مخدرات

فيديو صادم.. شبان مصريون يتهافتون على شراء المخدرات

رانيا علوانى

بيان رسمي.. "رانيا علواني" تعتذر لجماهير الأهلي

ننشر حيثيات حبس أحمد نظيف 5 سنوات في الكسب غير المشروع!!

بالصور.. حضور صادم في جنازة والدة «أحمد نظيف»

بن سلمان

اعتقال شخصية سودانية بارزة بسبب «بن سلمان»

ملك الأردن وأمير قطر

بعد عودة العلاقات..الملك عبدالله وأمير قطر يقرران هذا الأمر

الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

حل لغز صورة «السيسي» التي حيرت الجميع

مدرعة إسرائيلية

تدمير مدرعة إسرائيلية والرد بـ40 صاروخ على لبنان

بعد أزمتهما الأخيرة

«ماني» يوجه رسالة قوية لـ«صلاح».. ماذا قال؟

الرياضة

مانى
مانى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلي "أردوغان".. هذا نصها

#

تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية لـ"بنات العرب"

#

رسالة صارمة من مدرب أرسنال لـ "النني"

#

رسالة شديدة اللهجة من هيفاء وهبي لـ"إليسا"

مصر

المصريون

السنغال

ليفربول

صلاح

نشر ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، صورة يظهر فيها وهو يصافح زميله بالفريق محمد صلاح، بعد تسجيل الأول هدفًا في مباراة الأمس أمام بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان ماني قد انفعل بشدة في وجه زميله محمد صلاح، الذي لم يمرر كرة له داخل منطقة الجزاء، في وضعية تشبه الانفراد.

ونشر ماني الأحد صورة له وهو يصافح صلاح، معلقا عليها بـ "نحن ليفربول"، مرفقًا إياها بشعار النادي #YNWA والتي تعني "لن تسير وحيدًا".

وكان ماني، قد انفعل جراء موقف صلاح عند لحظة استبداله في المباراة التي فاز فريقه فيها السبت على بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة في الدور الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

من جانبه، لم يعلق صلاح، على الأزمة بينه وبين ماني، فيما اكتفى بنشر صورة له خلال مباراة، ويظهر ماني في إحداها.

أما مدرب ليفربول يورغن كلوب، فقد قلل من الطريقة التي تصرف بها السنغالي عند استبداله، موضحًا "كان مستاء.. كان هناك موقف في اللعبة لم يكن سعيدًا به، كان ذلك واضحًا".

وأضاف كلوب، "لم يتمكن ساديو من إخفاء عواطفه، وأنا أحب ذلك، لكن (كل شيء على ما يرام)، تحدثنا عن ذلك".

لكن كلوب لم يخف أيضا عدم رضاه على الطريقة التي تصرف بها مهاجمه السنغالي، وقال "هل سيفعل ذلك مرة أخرى.. ربما لا"

ويتجه الدوري الإنجليزي الممتاز إلى استراحة دولية وقال كلوب مازحا "لقد كان توقيتًا جيدًا.. في غضون أسبوع لن يتذكره أحد على أي حال".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فالنسيا تهزم ريال مايوركا 0/2
» قانون سعودي يصدم الأجانب العاملين بـ «الديلفري»
» "أياكس" يكتسح سبارتا روتردام برباعية
» "أمير توفيق" ردًًا على رانيا علواني: «لن نتهرب من المسئولية»
» رد عنيف من حزب الله يستهدف قاعدة اسرائيلية
» غضب عارم بين جماهير ليفربول تجاه «صلاح»
» «عاشور» حكمًا لمباراة بيراميدز وبتروجت
» «عودة» يعلن قائمة بتروجت لمواجهة بيراميدز
» إيفرتون يحقق فوزًا غاليًا أمام وولفرهامبتون
» تركي آل الشيخ ينشر صورة«خاصة»:«استمتعت»
» قرار مفاجئ من "رانيا علواني" بعد أزمتها مع جماهير الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح